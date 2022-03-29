Мединский уточнил значение деэскалации под Киевом и Черниговом

Деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня. Об этом заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
По его словам, Москва сделала два огромных шага к достижению мира и теперь ждет от Украины «встречного движения».
«Первый касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях - на киевском и черниговском. Это не прекращение огня - это наше стремление прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях», - сказал Мединский в комментарии RT.
Он добавил, что в России понимают, что в Киеве «находятся люди, которым надо принимать решения», и не хотят подвергать этот город дополнительному риску.
Второй шаг, по словам Мединского, связан с «возможностью проведения встречи на высшем уровне в момент парафирования министрами иностранных дел подготовленного договора».
Однако для подготовки этого договора нужно пройти очень большой путь, подчеркнул помощник президента РФ.
29 марта состоялся очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций. Встреча проходила в Стамбуле. По ее итогам замминистра обороны РФ и член делегации Александр Фомин заявил, что российские военные «кардинально сократят активность на киевском и черниговском направлении». Глава российской делегации Владимир Мединский, в свою очередь, назвал встречу конструктивной и отметил, что при условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса сторонам удастся приблизиться к миру.