Мединский уточнил значение деэскалации под Киевом и Черниговом

Деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня. Об этом заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

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По его словам, Москва сделала два огромных шага к достижению мира и теперь ждет от Украины «встречного движения».

«Первый касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях - на киевском и черниговском. Это не прекращение огня - это наше стремление прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях», - сказал Мединский в комментарии RT.

Он добавил, что в России понимают, что в Киеве «находятся люди, которым надо принимать решения», и не хотят подвергать этот город дополнительному риску.

Второй шаг, по словам Мединского, связан с «возможностью проведения встречи на высшем уровне в момент парафирования министрами иностранных дел подготовленного договора».

Однако для подготовки этого договора нужно пройти очень большой путь, подчеркнул помощник президента РФ.