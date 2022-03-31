Столтенберг заявил об увеличении оборонных расходов НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что суммарные оборонные расходы альянсы в 2021 году увеличились на $270 млрд или на 3,1% по сравнению с 2020 годом. Об этом он сказал в Брюсселе, представляя сой ежегодный доклад по безопасности за 2021 год, передает ТАСС.

По его словам, 2021-й год стал седьмым по счету годом, когда оборонные расходы организации последовательно растут.

Ранее Столтенберг заявил, что усиление американского контингента в Европе не противоречит положениям Основополагающего акта Россия — НАТО.

«Не должно быть недопонимания в том, что нападение на одного из наших союзников вызвало бы реакцию всего альянса», — сказал генсек.

До этого верховный главнокомандующий ВС НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил, что альянс разработал план по укреплению своих позиций в Европе на фоне событий на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.