Новые санкции США повлияют на обороноспособность России

США готовят очередные санкции против России в связи с проведением спецоперации на Украине. Ограничения направлены против оборонной сферы.

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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

Заместитель главы ведомства Уолли Адейемо заявил, что санкции повлияют на управление Россией обороноспособностью и помешают созданию новых военных инструментов.

Будут приняты меры для нарушения цепочек поставок. По словам политика, союзники США солидарны в том, что санкции нужно вводить до тех пор, пока продолжается спецоперация.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В ответ Запад ввел масштабные секторальные и персональные санкции. В частности, действуют ограничения против президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Под санкции попали оборонные предприятия, которые производят боевую авиацию и ракеты.