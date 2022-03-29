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59 минут назад

Очередные санкции США помешают России создавать новые военные инструменты

Русская ПланетаРусская Планета

США готовят очередные санкции против России в связи с проведением спецоперации на Украине. Ограничения направлены против оборонной сферы.

Новые санкции США повлияют на обороноспособность России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

Заместитель главы ведомства Уолли Адейемо заявил, что санкции повлияют на управление Россией обороноспособностью и помешают созданию новых военных инструментов.

Будут приняты меры для нарушения цепочек поставок. По словам политика, союзники США солидарны в том, что санкции нужно вводить до тех пор, пока продолжается спецоперация.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В ответ Запад ввел масштабные секторальные и персональные санкции. В частности, действуют ограничения против президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Под санкции попали оборонные предприятия, которые производят боевую авиацию и ракеты.

США обещали отменить санкции, как только Россия закончит спецоперацию.

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Казначейство США,
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