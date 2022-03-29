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57 минут назад

Росгвардейцы сопроводили доставку помощи для храмов Херсонской и Запорожской областей

ТАССТАСС

Росгвардия обеспечила доставку более 6 тонн гуманитарного груза для прихожан православных храмов в Херсонской и Запорожской областях Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы сопроводили доставку помощи для храмов Херсонской и Запорожской областей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сотрудники Росгвардии сопроводили колонну машин с гуманитарным грузом от верующих Симферопольской и Крымской епархии в Херсонскую и Запорожскую области. Более 6 тонн лекарств, продуктов и предметов первой необходимости, а также церковной утвари, предназначенной для проведения богослужений, собрали православные верующие", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что продовольственные наборы будут переданы в первую очередь многодетным и малоимущим семьям, а также пожилым людям.

Армия,Росгвардия,
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