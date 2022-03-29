Росгвардейцы сопроводили доставку помощи для храмов Херсонской и Запорожской областей

"Сотрудники Росгвардии сопроводили колонну машин с гуманитарным грузом от верующих Симферопольской и Крымской епархии в Херсонскую и Запорожскую области. Более 6 тонн лекарств, продуктов и предметов первой необходимости, а также церковной утвари, предназначенной для проведения богослужений, собрали православные верующие", - говорится в сообщении.