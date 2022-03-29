"[Те, кто] измывались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде", - сказал он в ходе круглого стола комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций на тему "Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке".