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12 минут назад

Шаманов утверждает, что пытавшие российских военных на Украине захвачены

ТАССТАСС

Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов утверждает, что издевавшиеся над российскими военнослужащими на Украине захвачены спецназом РФ.

"[Те, кто] измывались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде", - сказал он в ходе круглого стола комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций на тему "Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке".

По словам депутата, оба захваченных происходят из фанатской группировки местного футбольного клуба "Металлист".

"Это они сами рассказали уже на первых допросах", - добавил Шаманов.

Правоохранительные органы РФ и Минобороны о задержании пока не сообщали.

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