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27 минут назад

Москалькова сообщила о задержании гражданских служащих из России на Украине

ТАССТАСС

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о новых случаях задержания гражданских служащих из РФ на территории Украины.

Москалькова сообщила о задержании гражданских служащих из России на Украине
Фото: ТАССТАСС

"Буквально вчера я получила от наших коллег из Росатома сообщение, что наши обычные, гражданские люди, которые работали там на предприятиях, были схвачены и увезены ВСУ. Мы получили информацию, что обычные гражданские моряки вновь задержаны, подбито судно", - сказала Москалькова круглом столе "Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке", не раскрывая подробностей.

Ранее между Россией и Украиной был проведен обмен гражданских российских моряков с судна Millenial Spirit на украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир".

Армия,Татьяна Москалькова,Росатом,
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