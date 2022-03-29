Москалькова сообщила о задержании гражданских служащих из России на Украине

"Буквально вчера я получила от наших коллег из Росатома сообщение, что наши обычные, гражданские люди, которые работали там на предприятиях, были схвачены и увезены ВСУ. Мы получили информацию, что обычные гражданские моряки вновь задержаны, подбито судно", - сказала Москалькова круглом столе "Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке", не раскрывая подробностей.