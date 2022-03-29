Италия поможет Румынии искать мины в Черном море

Министр национальной обороны Румынии Василе Дынку сообщил, выступая во вторник в парламенте, что Италия направит два морских тральщика и командный корабль для поисков мин в Черном море.
"Речь идет об инциденте не только в румынских территориальных водах, - приводит его слова агентство Agerpres. - В настоящее время у нас есть три корабля, минный заградитель и тральщики, которые патрулируют в Черном море. Также приняты меры по воздушному патрулированию, есть вертолеты, которые ведут поиск мин. <...> Вчера я разговаривал с министром обороны Италии, который направит два тральщика в Черное море и, вероятно, командный корабль".
19 марта Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что установленные ВМС Украины на подходах к портам в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов. В ЦОС ФСБ подчеркнули, что Вооруженные силы Украины "в очередной раз демонстрируют полное игнорирование основ международного права и пренебрежение человеческими жизнями, в том числе и граждан государств Европейского союза".
В соответствии с Конвенцией о постановке подводных автоматически взрывающихся от соприкосновения мин запрещается ставить закрепленные на якорях автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины, которые не делаются безопасными, когда они срываются со своих тросов.
Отвечая на вопросы парламентариев, Дынку также сообщил, что в Румынии в предстоящие два-три года будут открыты новые предприятия оборонной промышленности.
"Будут производиться комплектующие, будет начато производство беспилотников и небольших подводных лодок, а также будет производство бронемашин. <...> Уже есть элементы совместных обществ с такими странами, как Германия, Италия, США, Израиль. <...> Есть национальный центр техобслуживания [истребителей] F-16 в Бакэу, надеемся вскоре открыть несколько таких центров и для бронемашин", - добавил министр.