Италия поможет Румынии искать мины в Черном море

"Речь идет об инциденте не только в румынских территориальных водах, - приводит его слова агентство Agerpres. - В настоящее время у нас есть три корабля, минный заградитель и тральщики, которые патрулируют в Черном море. Также приняты меры по воздушному патрулированию, есть вертолеты, которые ведут поиск мин. <...> Вчера я разговаривал с министром обороны Италии, который направит два тральщика в Черное море и, вероятно, командный корабль".