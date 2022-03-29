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37 минут назад

Ройзмана оштрафовали за высказывания об армии РФ

Ura.RuUra.Ru

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оштрафовали на 50 тысяч рублей за высказывания, дискредитирующие вооруженные силы РФ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Чкаловского райсуда Екатеринбурга.

Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана оштрафовали за высказывания, дискредитирующие вооруженные силы РФ
Фото: ТАССТАСС

«Суд признал Ройзмана виновным по статье 20.3.3. КоАП РФ (публичная дискредитация вооруженных сил РФ — прим. URA.RU). Штраф составил 50 тысяч рублей», — сообщил корреспондент.

Евгения Ройзмана вызвали в отдел полиции №7 Екатеринбурга вечером 28 марта. На утро следующего дня на него составили два административных протокола, связанных с дискредитацией Ройзманом вооруженных сил РФ. Суд над ним начался днем 29 марта.

Спецоперация началась на Украине 24 февраля после обострения восьмилетнего обстрела войсками ВСУ Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями спецоперации является денацификация и демилитаризация Украины. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, действия армии России направлены исключительно против вооруженных сил Украины и объектов военной инфраструктуры страны. Она подчеркнула, что ВС РФ не обстреливают мирное население.

После начала спецоперации в России появились фейки, распространяемые в социальных сетях. Госдума РФ приняла решение ужесточить наказание за соответствующие действия. Распространителям фейков грозит до 15 лет лишения свободы.

Армия,Происшествия,Евгений Ройзман,Мария Захарова,Владимир Путин,Верховный суд,МИД России,Госдума,
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