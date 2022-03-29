Российские военные доставили более 20 тонн гумпомощи под Харьков и Сумы

Российские военные доставили более 20 тонн гуманитарной помощи жителями Харьковской и Сумской областей. Об этом сообщает Минобороны России.
В первую очередь помощь получили семьи, имеющие детей. В ее состав входили предметы первой необходимости и продуктовые наборы, включающие в себя детское питание и жизненно важные лекарства.
Гуманитарный груз распределялся и передавался нуждающимся жителям во взаимодействии с местными администрациями.
«Спасибо вам большое, ребята, что вы заботитесь, прежде всего, о детях. В первую очередь, мы все думаем о детях», - сказала представительница администрации одного из населенных пунктов Харьковской области Наталья.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция по защите Донбасса продолжится до завершения поставленных целей.