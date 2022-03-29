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1 час назад

Российские военные доставили более 20 тонн гумпомощи под Харьков и Сумы

ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Российские военные доставили более 20 тонн гуманитарной помощи жителями Харьковской и Сумской областей. Об этом сообщает Минобороны России.

Российские военные доставили более 20 тонн гумпомощи под Харьков и Сумы
Фото: минобороны рфминобороны рф

В первую очередь помощь получили семьи, имеющие детей. В ее состав входили предметы первой необходимости и продуктовые наборы, включающие в себя детское питание и жизненно важные лекарства.

Гуманитарный груз распределялся и передавался нуждающимся жителям во взаимодействии с местными администрациями.

«Спасибо вам большое, ребята, что вы заботитесь, прежде всего, о детях. В первую очередь, мы все думаем о детях», - сказала представительница администрации одного из населенных пунктов Харьковской области Наталья.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция по защите Донбасса продолжится до завершения поставленных целей.

Армия,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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