В ДНР сообщили о разминировании 350 га территории республики

"С 28 числа мы уже разминировали более 350 га территорий и обезвредили более 23 тыс. взрывоопасных предметов. Минные поля стоят сложные: тройное минирование вперемешку с противопехотными, противотанковыми минами. Под каждой миной практически стоят мины-ловушки, поэтому это очень кропотливый труд, но мы с этим справляемся", - сказал он.