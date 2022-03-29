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42 минуты назад

В ДНР сообщили о разминировании 350 га территории республики

ТАССТАСС

Специалисты МЧС Донецкой Народной Республики разминировали более 350 га ее территории и обезвредили свыше 23 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом во вторник сообщил министр по чрезвычайным ситуациям ДНР Алексей Кострубицкий в эфире телеканала "Россия-24".

В ДНР сообщили о разминировании 350 га территории республики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 28 числа мы уже разминировали более 350 га территорий и обезвредили более 23 тыс. взрывоопасных предметов. Минные поля стоят сложные: тройное минирование вперемешку с противопехотными, противотанковыми минами. Под каждой миной практически стоят мины-ловушки, поэтому это очень кропотливый труд, но мы с этим справляемся", - сказал он.

Кроме того, по словам Кострубицкого, на освобожденной территории подключены к электроэнергии 27 населенных пунктов.

Армия,Алексей Кострубицкий,
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