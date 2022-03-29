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1 час назад

Шойгу заявил, что самолет А-100 обеспечит долгосрочную базу для модернизации систем ДРЛО

ТАССТАССиещё 1

Многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-100, который создает концерн "Вега", обеспечит долгосрочную базу для модернизации российских боевых систем этого типа, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу заявил, что самолет А-100 обеспечит долгосрочную базу для модернизации систем ДРЛО
Фото: оакоак

"Данный самолет воплощает в себе самые передовые идеи в области радиолокации, на десятилетия вперед обеспечивает базу для модернизации отечественных систем дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО)", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Ранее в Ростехе сообщали, что летные испытания самолета дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 "Премьер" завершатся в 2022 году.

Комплекс А-100 "Премьер" нового поколения создан на базе самолета Ил-76МД-90А, на котором установлены разработанные концерном "Вега" (входит в "Росэлектронику") обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование. А-100 может обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.

Армия,Сергей Шойгу,Концерн "Вега",Росэлектроника,
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