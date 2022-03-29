Мединский: Киев примет меры из-за видео с издевательствами над пленными

Владимир Мединский сообщил, что киевские власти примут меры из-за видео с издевательствами над пленными.

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Как заявил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, глава делегации от РФ на переговорах с Украиной, Россией заявлен протест в отношении распространенных в Сети видео со зверствами в отношении военнослужащих РФ, попавших в плен.

Он также подчеркнул, что Киев протест принял и власти дали обещание принять самые жесткие меры, в случае если найдут тех, кто издевался на российскими военными.