Шойгу пообещал не отправлять призывников в горячие точки

Российских граждан, призванных на военную службу этой весной, не станут отправлять в горячие точки. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС во вторник, 29 марта.

«Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», — пообещал Шойгу.

По его словам, все призывники прошлой весны по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания.