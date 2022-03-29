MilitaryWatch Magazine назвал причины недееспособности ВВС Украины

28 марта российские войска сбили сразу пять самолетов ВВС Украины: четыре бомбардировщика Су-24 и истребитель Су-27. Потери авиации украинской эксперты относят к недостаткам подготовки вооруженных сил страны.

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Пренебрежение модернизацией ограничило боеспособность самолетов ВСУ, пишет MilitaryWatch Magazine.

Су-27 - элитный истребитель ВВС Украины, машина с выдающимися летными и боевыми характеристиками. К началу боевых действия страна подошла с обширным парком из примерно 35 машин, прошедших несколько модернизаций в конце прошлого века и адаптированных к нанесению ударов по земле. Однако, как показала практика, для ведения воздушных боев с серьезным противником они уже не годятся. Сказывается и отсутствие современных боеприпасов класса "воздух-воздух".

По крайней мере один истребитель был сбит российским зенитным комплексом С-400 из Беларуси, еще четыре погибли в боях с российскими Су-35. Один украинский Су-27 в первые часы боевых действий сбежал в Румынию. Новые потери связаны с тем, что Россия окончательно взяла под контроль воздушное пространство Украины, а в придачу к дальнобойным С-400 участвующие в операции войска прикрывают мобильные и чрезвычайно эффективные зенитные системы "Бук-М3".