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1 час назад

ВС РФ крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожили крупную базу горючего в Ровно

ТАССТАССиещё 1

Вооруженные силы РФ вечером в понедельник уничтожили крылатыми ракетами воздушного базирования крупную базу горючего в Ровненской области Украины, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

ВС РФ крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожили крупную базу горючего в Ровно
Фото: ТАССТАСС

"Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населенного пункта Клевань Ровненской области", - сказал Конашенков.

По его словам, с этой базы поставлялось топливо для украинской военной техники в пригородах Киева.

Авиация РФ уничтожила за ночь 68 военных объектов Украины, в том числе три ЗРК "Бук-М1" и один "Оса". Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение ночи оперативно-тактической авиацией поражены 68 военных объектов Украины. Среди них три пункта управления, четыре зенитных ракетных комплекса - три "Бук-М1" и один "Оса" - одна радиолокационная станция, пять установок реактивных систем залпового огня, два склада боеприпасов, три склада горюче-смазочных материалов и 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов", - проинформировал он.

По словам Конашенкова, также средствами противовоздушной обороны за ночь уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Чернобаевка.

ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 123 самолета, 311 беспилотников, 1 738 танков и 181 установку РСЗО.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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