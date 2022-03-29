Правительство определило порядок отсрочки от службы в армии для специалистов IT-компаний. Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин.

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Отсрочку могут получить молодые люди в возрасте до 27 лет, имеющие высшее образование и работающие в IT-компаниях не менее одного года. Также это могут быть специалисты со стажем менее одного года, если они окончили вуз за год до назначения на должность.

Для того, чтобы получить отсрочку для своих специалистов, компании должны сформировать их список и отправить в Минцифры не позднее 1 мая нынешнего года. Обощенный список ведомство передаст в Минобороны, которое, в свою очередь, сформирует итоговые списки и отправит их в военкоматы.