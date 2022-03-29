«Противник минирует все»: МО РФ показало кадры работы российских саперов в Черниговской области

«Противник минирует абсолютно все. При отходе минируют как дома, машины, так и брошенную бронетехнику. Те люди, которые минируют технику, дома, подъезды, дороги - у них достаточно опыта. Все выглядит как и в Сирийской Арабской Республике. Здесь уже непосредственно сталкивались с заминированной бронетехникой: люди которые ее минируют, ставят все люки на неизвлекаемость, то есть обезвредить их практически нельзя, именно для того, чтобы поразить как можно больше личного состава и нанести ущерб нашим ребятам», - рассказал один из военнослужащих военной полиции.