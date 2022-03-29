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15 минут назад

Вертолеты Ми-28н и Ми-28уб уничтожили бронетехнику ВСУ управляемыми ракетами

ТАССТАССиещё 2

Ударные вертолеты МИ-28Н и МИ-28УБ ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ управляемыми ракетами. Об этом сообщили в Минобороны России во вторник.

Министерство опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ управляемыми ракетами.

"Авиационный удар наносился парами с дистанции до 5 км. Результат поражения целей фиксировался средствами объективного контроля", - добавили в ведомстве.

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Армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Армия,Оружие,Видео,Минобороны России,
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