Ударные вертолеты МИ-28Н и МИ-28УБ ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ управляемыми ракетами. Об этом сообщили в Минобороны России во вторник.
Министерство опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ управляемыми ракетами.
"Авиационный удар наносился парами с дистанции до 5 км. Результат поражения целей фиксировался средствами объективного контроля", - добавили в ведомстве.
Армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.