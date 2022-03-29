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1 час назад

Командующий войсками ЦВО наградил военнослужащих, отличившихся на Черниговском направлении

ТАССТАССиещё 2

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды за мужество и героизм при выполнении задач в ходе специальной военной операции на Черниговском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Командующий войсками ЦВО наградил военнослужащих, отличившихся на Черниговском направлении
Фото: минобороны РОссииминобороны РОссии

Государственные награды "ордена Мужества", медаль "За отвагу", "За заслуги перед Отечеством", "медаль Жукова" Лапин вручил военнослужащим, проявившим мужество и героизм при освобождении населенных пунктов в Черниговской области.

Отмечается, что для вручения госнаград командующий войсками ЦВО прибыл в расположение подразделений округа, действующих на Черниговском направлении.

Армия,Александр Лапин,Минобороны России,
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