Патрушев не исключает западных провокаций с оружием массового поражения

«Не исключено, что Запад сам вынашивает планы организовать такие провокации. Именно у стран нынешнего коллективного Запада самый большой опыт по части использования боевых отравляющих и токсичных веществ. Немцы в Первую мировую, японцы в тридцатые годы, американцы во Вьетнаме , не говорю уже о химических провокациях в Сирии », - сказал Патрушев в интервью еженедельнику «Аргументы и факты».

Секретарь Совбеза напомнил, что Россия давно уничтожила все запасы химического оружия, и факт этого был засвидетельствован, в том числе, и американскими специалистами. При этом США, напротив до сих пор своих запасов химоружия не ликвидировали под предлогом различных отговорок для затягивания процесса.