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29 марта

Секретарь Совбеза РФ не исключил провокаций Запада с оружием массового поражения

ТК «Звезда»ТК «Звезда»иещё 2

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев не исключил западных провокаций с оружием массового поражения.

Патрушев не исключает западных провокаций с оружием массового поражения
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

«Не исключено, что Запад сам вынашивает планы организовать такие провокации. Именно у стран нынешнего коллективного Запада самый большой опыт по части использования боевых отравляющих и токсичных веществ. Немцы в Первую мировую, японцы в тридцатые годы, американцы во Вьетнаме, не говорю уже о химических провокациях в Сирии», - сказал Патрушев в интервью еженедельнику «Аргументы и факты».

Секретарь Совбеза напомнил, что Россия давно уничтожила все запасы химического оружия, и факт этого был засвидетельствован, в том числе, и американскими специалистами. При этом США, напротив до сих пор своих запасов химоружия не ликвидировали под предлогом различных отговорок для затягивания процесса.

«Вопреки конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия Пентагон по всему миру создал сотни биологических лабораторий, где, по имеющимся документальным подтверждениям, проводится активная военно-биологическая деятельность», - отметил Патрушев.

Также, по словам секретаря Совбеза России, копятся факты, которые указывают на работу американцев по использованию методов синтетической биологии в военных целях.

Все это может обернуться приданием микроорганизмам новых характеристик - повышением патогенности, созданию бактерий и вирусов, воздействующих на определенную популяцию.

Армия,Биологическое оружие,Биология,Война в Сирии ,Ядерное оружие,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,Пентагон,
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