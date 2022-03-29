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1 час назад

В МИД РФ заявили об армии кибернаемников, ведущей войну против России

ТК «Звезда»ТК «Звезда»иещё 1

Против России ведет войну армия кибернаемников, перед которой поставлены конкретные задачи. При этом эти задачи зачастую граничат с открытым терроризмом. Атакам подвергаются госучреждения, СМИ, объекты инфраструктуры, системы жизнеобеспечения.

В МИД РФ заявили об армии кибернаемников, ведущей войну против России
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

«Беспрецедентный размах этих действий и их скоординированный характер однозначно указывают на то, что, помимо подготовленных США и другими натовцами украинских спецподразделений информационно-технического воздействия, в ведение этой кибервойны против нас все шире вовлекаются анонимные взломщики и провокаторы, действующие по указанию западных кураторов киевского режима. По сути, против нас ведет войну армия кибернаемников, перед которыми стоят конкретные боевые задачи, нередко граничащие с открытым терроризмом», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Спустя месяц после начала проведения спецоперации против России была объявлена война по всем фронтам - наука, образование, искусство и культура. Все это сопровождается непрекращающимися волнами фейковых новостей, массовыми кибератаками, а зачастую и просто физическим насилием по отношению к представителям России, высылкой дипломатов и попытками обрушить экономику.

Армия,МИД России,
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