В МИД РФ заявили об армии кибернаемников, ведущей войну против России

«Беспрецедентный размах этих действий и их скоординированный характер однозначно указывают на то, что, помимо подготовленных США и другими натовцами украинских спецподразделений информационно-технического воздействия, в ведение этой кибервойны против нас все шире вовлекаются анонимные взломщики и провокаторы, действующие по указанию западных кураторов киевского режима. По сути, против нас ведет войну армия кибернаемников, перед которыми стоят конкретные боевые задачи, нередко граничащие с открытым терроризмом», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.