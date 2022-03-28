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51 минуту назад

Кадыров объяснил цель неожиданного приезда в Мариуполь

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что принял решение нанести неожиданный визит в Мариуполь, чтобы из первых уст узнать об успехах и нуждах боевых товарищей из числа российских вооруженных сил, которые проделали колоссальную работу по освобождению города.

Кадыров объяснил цель неожиданного приезда в Мариуполь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Друзья, город Мариуполь ежедневно принимает освободителей в лице российских вооруженных сил. Сегодня я принял решение нанести туда неожиданный визит (…), чтобы из первых уст узнать об успехах и нуждах наших боевых товарищей. Российские военнослужащие проделали колоссальную работу по освобождению города, уничтожена существенная часть живой силы и бронетехники противника. На данный момент большая часть города находится под контролем российских вооруженных сил», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

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«В ходе визита я встретился с командующим 8-й гвардейской общевойсковой армии генерал-лейтенантом ВС РФ Андреем Мордвичевым, главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным и командиром батальона «Спарта» Артемом Жога. В рамках встречи я ознакомился с подробным планом действий наших силовиков. Андрей Николаевич доложил о значительных успехах бойцов на ответственных участках и упомянул приблизительные сроки взятия Мариуполя российской армией. Приятным подарком для меня стал орден Дружбы из рук главы ДНР Дениса Пушилина, за что я безмерно благодарен», – рассказал Кадыров.

«Также военнослужащим доставлены гуманитарная помощь и около 900 комплектов военного обмундирования. При этом в скором времени будет доставлено медицинское и военно-техническое оборудование. Вопрос своевременных поставок необходимого оснащения и продовольствия мною держится на особом контроле», – сообщил глава Чечни.

«Я выражаю искреннюю благодарность всем, кто с честью и доблестью отстаивает интересы нашего государства! Каждый из них, как никто другой, достоин похвалы и добрых пожеланий», – заявил Кадыров.

Ранее министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в Мариуполе. По его словам, глава республики приехал туда поднять боевой дух ребят.

Армия,Рамзан Кадыров,Верховный суд,
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