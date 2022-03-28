В Минобороны предупредили об угрозе дрейфа украинских мин

Вдоль побережья причерноморских государств сохраняется Угроза дрейфа сорванных с якорей украинских мин. Об этом предупредил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

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Представитель Минобороны напомнил, что Турция обнаружила две из таких мин в проливе Босфор, а также в Черном море у границы с Болгарией. По его словам, лишь по случайности, а также благодаря бдительности и высокому профессионализму турецких специалистов мины обезврежены, и проходящие через черноморские проливы суда не пострадали.

Мизинцев заверил, что Россия предпринимает весь комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.

Ранее ответственный редактор «Независимого военного обозрения», капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин рассказал «Ленте.ру», что на уничтожение подводных мин, попавших в Черное море, могут уйти годы. Главную опасность дрейфующие снаряды представляют для мирного судоходства, поскольку экипажи гражданских судов не отслеживают мины, а просто следуют по проложенному через спутники курсу и контролируют, чтобы на пересечении курса не оказалось другого судна.