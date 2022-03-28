Силы ДНР пресекли эвакуацию командира «Азова» из Мариуполя

Силы Донецкой народной республики (ДНР) пресекли эвакуацию из Мариуполя командира украинского полка «Азов» Дениса Прокопенко и командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Баранюка. Об этом Народная милиция (НМ) ДНР сообщает в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что военнослужащие НМ ДНР смогли пресечь эвакуацию украинских командиров, которые утром планировали с помощью вертолета улететь с территории завода «Азовсталь» и покинуть таким образом окруженный город.

В ведомстве уточнили, что вылетевшее к Прокопенко и Баранюку украинское воздушное судно было сбито средствами противовоздушной обороны (ПВО) ДНР еще до приближения к Мариуполю.