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1 час назад

США перебросят в ФРГ шесть самолетов радиоэлектронной борьбы

Елена Прошина

США намерены перебросить в Германию шесть самолетов ВМС радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

США перебросят в ФРГ шесть самолетов радиоэлектронной борьбы
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Речь идет о самолетах EA-18G Growler. Также Вашингтон планирует направить в Германию 240 военнослужащих для укрепления восточного фланга НАТО.

«Они (самолеты и военнослужащие - прим. ред.) направляются в полном соответствии с нашими усилиями по укреплению потенциала НАТО в сдерживании и обороне на восточном фланге», - заявил Кирби.

Он подчеркнул, что решение о переброске не было принято из-за какой-то конкретной угрозы или инцидента.

В начале февраля США перебросили в Польшу, Германию и Румынию дополнительный контингент военнослужащих, чтобы «обеспечивать надежную оборону» союзников США по НАТО. В день начала спецоперации России на Украине Пентагон распорядился перебросить в Германию еще 7 тысяч американских солдат для «сдерживания российской агрессии».

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