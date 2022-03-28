США перебросят в ФРГ шесть самолетов радиоэлектронной борьбы

США намерены перебросить в Германию шесть самолетов ВМС радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
Речь идет о самолетах EA-18G Growler. Также Вашингтон планирует направить в Германию 240 военнослужащих для укрепления восточного фланга НАТО.
«Они (самолеты и военнослужащие - прим. ред.) направляются в полном соответствии с нашими усилиями по укреплению потенциала НАТО в сдерживании и обороне на восточном фланге», - заявил Кирби.
Он подчеркнул, что решение о переброске не было принято из-за какой-то конкретной угрозы или инцидента.
В начале февраля США перебросили в Польшу, Германию и Румынию дополнительный контингент военнослужащих, чтобы «обеспечивать надежную оборону» союзников США по НАТО. В день начала спецоперации России на Украине Пентагон распорядился перебросить в Германию еще 7 тысяч американских солдат для «сдерживания российской агрессии».