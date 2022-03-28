Минобороны РФ сообщило об уничтожении летевшего за командирами "Азова" Ми-8

"Российской авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение дня 28 марта сбиты в воздухе еще три самолета Военно-воздушных сил Украины: два Су-24 западнее населенного пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 над населенным пунктом Дружковка в Донецкой области", - добавил он.