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22 минуты назад

Минобороны: в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолёт Ми-8

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В районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолёт Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчинённых командиров нацбатальона «Азов».

Над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, Ми-8 был сбит в 5 км от береговой черты над Азовским морем.

Также российские военные нанесли удар высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» по складам с боеприпасами и вооружением в Житомирской области на Украине.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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