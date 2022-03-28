Над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8

В районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолёт Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчинённых командиров нацбатальона «Азов».

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Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, Ми-8 был сбит в 5 км от береговой черты над Азовским морем.