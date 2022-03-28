В ДНР рассказали о зачистке Мариуполя

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выразил надежду, что Мариуполь будет взят под полный контроль в ближайшее время. Его цитирует РИА Новости.

Фото: Денис Григорюк / Коммерсантъ Денис Григорюк / Коммерсантъ

«Идет зачистка уже и центральных районов, основная концентрация националистов сейчас на заводе "Азовсталь"», — рассказал Пушилин.

По словам главы ДНР, на заводе построены серьезные укрепления. Однако он уверен, что в ближайшее время ситуация будет исправлена и город окажется под полным контролем сил республики.

Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что войска ДНР установили полный контроль над окраинами Мариуполя. В центре города, по его словам, еще ведутся бои.