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32 минуты назад

Армения опровергла данные о передаче России истребителей для операции на Украине

Lenta.ruLenta.ru

Армения не передавала России истребители и другую военную технику. С таким заявлением выступило Министерство обороны республики, сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Армения прокомментировала данные о передаче России Су-30
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Минобороны Армении опровергло распространенные ранее азербайджанской телекомпанией Haber Global данные о якобы передаче России истребителей Су-30 для их применения в ходе специальной операции на Украине.

В министерстве назвали указанную информацию «абсолютной ложью».

«Все самолеты вместе с личным составом находятся на местах и выполняют поставленные задачи», — прокомментировали сообщение телекомпании в армянском оборонном ведомстве.

Тем времени в Азербайджане приняли решение о проведении интенсивных военных учений в районе Нагорного Карабаха. Ранее Баку попросил Москву более не использовать термин «Нагорный Карабах», так как, по сообщениям азербайджанской стороны, на территории страны нет административно-территориальной единицы с таким названием.

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