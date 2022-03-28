Армения прокомментировала данные о передаче России Су-30

Минобороны Армении опровергло распространенные ранее азербайджанской телекомпанией Haber Global данные о якобы передаче России истребителей Су-30 для их применения в ходе специальной операции на Украине.

«Все самолеты вместе с личным составом находятся на местах и выполняют поставленные задачи», — прокомментировали сообщение телекомпании в армянском оборонном ведомстве.

Тем времени в Азербайджане приняли решение о проведении интенсивных военных учений в районе Нагорного Карабаха. Ранее Баку попросил Москву более не использовать термин «Нагорный Карабах», так как, по сообщениям азербайджанской стороны, на территории страны нет административно-территориальной единицы с таким названием.