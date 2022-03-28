Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта

Он также отметил, что вклад Кадырова в победу над международным терроризмом в Чеченской Республике и сохранение целостности России невозможно переоценить.

Ранее Кадыров рассказал, что все мужчины из его рода сейчас находятся на Украине и участвуют в российской спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это была вынужденная мера для демилитаризации и денацификации Украины. Причиной ее стала угроза расширения НАТО и разработка на Украине ядерного оружия. Также Киев саботировал Минские соглашения.