В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
37 минут назад

Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта

Ura.RuUra.Ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову воинского звания генерал-лейтенант. Об этом заявил председатель Парламента ЧР Магомед Даудов.

Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дорогие друзья! От всей души поздравляю моего дорого брата, главу ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с присвоением Указом Президента России, Верховного Главнокомандующего Владимира Путина воинского звания генерал-лейтенанта!» — написал Даудов в своем telegram-канале.

Он также отметил, что вклад Кадырова в победу над международным терроризмом в Чеченской Республике и сохранение целостности России невозможно переоценить.

Кадыров приехал в Мариуполь

Ранее Кадыров рассказал, что все мужчины из его рода сейчас находятся на Украине и участвуют в российской спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это была вынужденная мера для демилитаризации и денацификации Украины. Причиной ее стала угроза расширения НАТО и разработка на Украине ядерного оружия. Также Киев саботировал Минские соглашения.

Армия,Магомед Даудов,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,НАТО,
75
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители