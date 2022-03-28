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1 час назад

Нацбанк: со специального счета для украинских войск потратили более 99% средств

Газета.RuГазета.Ru

Национальный банк Украины заявил, что на специальном счете, который создан на нужды украинских войск, из перечисленных на него 13,1 млрд гривен (441,8 млн долларов) осталось менее 102 млн гривен (3,4 млн долларов, или менее 0,8%). Об этом сообщает РИА «Новости».

На спецсчете для ВСУ почти не осталось денег
Фото: Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/ReutersMykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

По данным Нацбанка, каждый день на нужды военных Украины, сотрудников полиции, пограничной службы и других структур тратили свыше 406 млн гривен ( 13,7 млн долларов).

По данным регулятора, на потребности национальной гвардии Украины перечислили 32 млн долларов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Также Нацбанк Украины призывал отключить ЦБ РФ от SWIFT.

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