На арене Северного флота провели детский блиц-турнир по хоккею

В Североморске Мурманской области на Ледовой арене Северного флота состоялся детский блиц-турнир по хоккею с шайбой.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В турнире приняло участие четыре детских команды Северной военной хоккейной лиги: «Спутник», «Торос», «Палубник» и «Тайфун», представляющие объединения, соединения и воинские части Северного флота.

В команду «Спутник» входят дети военнослужащих и гражданского персонала морской пехоты и береговых войск, в «Торос» - центра материально-технического обеспечения, в «Палубник» - палубной авиации, в «Тайфун» подводных сил Северного флота.

Возраст юных хоккеистов составил 9-13 лет.

По результатам блиц-турнира первое место заняла команда «Палубник», второе «Спутник», третье «Торос». Победителям и участникам детского блиц-турнира по хоккею с шайбой были вручены награды и сладкие призы.