В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
1 час назад

На Северном флоте состоялся детский блиц-турнир по хоккею с шайбой

Министерство обороны Российской ФедерацииМинистерство обороны Российской Федерации

В Североморске Мурманской области на Ледовой арене Северного флота состоялся детский блиц-турнир по хоккею с шайбой.

На арене Северного флота провели детский блиц-турнир по хоккею
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В турнире приняло участие четыре детских команды Северной военной хоккейной лиги: «Спутник», «Торос», «Палубник» и «Тайфун», представляющие объединения, соединения и воинские части Северного флота.

В команду «Спутник» входят дети военнослужащих и гражданского персонала морской пехоты и береговых войск, в «Торос» - центра материально-технического обеспечения, в «Палубник» - палубной авиации, в «Тайфун» подводных сил Северного флота.

Возраст юных хоккеистов составил 9-13 лет.

По результатам блиц-турнира первое место заняла команда «Палубник», второе «Спутник», третье «Торос». Победителям и участникам детского блиц-турнира по хоккею с шайбой были вручены награды и сладкие призы.

За игрой юных хоккеистов наблюдали участники 87-го традиционного Мурманского Праздника Севера Олимпийский чемпион 2022 года Сергей Устюгов и бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года Алексей Петухов, прибывшие в Североморск, чтобы познакомиться со спортивной жизнью Северного флота.

Армия,Сергей Устюгов,Алексей Петухов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители