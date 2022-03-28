Кадыров приехал в Мариуполь

«Сейчас близится «основная развязка» в Мариуполе, в ближайшие дни город будет взят и очищен от националистов и нацистов. Именно поэтому Рамзан Ахматович приехал в Мариуполь, чтобы пообщаться, поднять боевой дух ребят», — сказал он.