Шойгу назвал безответственными поставки оружия на Украину

Поставки Западом летального оружия на Украину являются крайне безответственными. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.
«Его бесконтрольная раздача населению и наёмникам только усугубляет ситуацию и в дальнейшем может создать угрозу для самих европейцев», — объяснил глава оборонного ведомства.
Ранее Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины выполнены.
По его словам, операция по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет продолжена.