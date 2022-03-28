МО РФ показало кадры уничтожения украинских РСЗО "Град"

Минобороны России показало кадры объективного контроля - на них видно уничтожение украинских реактивных систем залпового огня «Град».

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Сообщается, что находящиеся на замаскированных позициях украинские установки РСЗО были обнаружены расчетами беспилотников. После этого по украинским «Градам» нанесли удар высокоточным оружием.

Результаты работы можно наблюдать на видео - уничтожены как сами установки, так и боеприпасы к ним.