Путин присвоил почетные звания гвардейских двум бригадам

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейских двум бригадам - бригаде морской пехоты и бригаде береговой обороны . Это следует из текста опубликованных сегодня президентских Указов.

Речь идет о 126-й отдельной бригаде береговой обороны и о 155-й отдельной бригаде морской пехоты.

В текстах Указов сообщается, что почетное наименование гвардейских бригадам присвоено за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.