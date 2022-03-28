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1 час назад

Путин присвоил звания гвардейских бригаде морской пехоты и бригаде береговой обороны

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Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейских двум бригадам - бригаде морской пехоты и бригаде береговой обороны. Это следует из текста опубликованных сегодня президентских Указов.

Путин присвоил почетные звания гвардейских двум бригадам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о 126-й отдельной бригаде береговой обороны и о 155-й отдельной бригаде морской пехоты.

В текстах Указов сообщается, что почетное наименование гвардейских бригадам присвоено за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Армия,Владимир Путин,
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