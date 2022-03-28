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32 минуты назад

В США назвали главное российское оружие спецоперации

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

В США дали оценку использованию российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе специальной военной операции. Российские беспилотники назвали главным оружием спецоперации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию Сэма Крэнни-Эванса для американского издания The National Interest.

В США назвали главное российское оружие спецоперации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эванс назвал три основных сценария применения российских беспилотников. По его мнению, примером эффективного применения БПЛА на первом этапе операции стал удар беспилотным аппаратом «Орион», о котором стало известно 4 марта.

Эванс отмечает, что использование «Ориона» демонстрирует прогресс российских технологий, но основные задачи в ходе операции выполняют беспилотники «Орлан-10» и «Элерон-3». Эти аппараты выполняют разведку на тактическом уровне. Дальность действия «Орлан-10» составляет 150 километров. Аппарат способен передавать видеосигнал в реальном времени. Также военные используют БПЛА «Тахион-4» с дальностью полета 40 километров.

В публикации отмечают, что российские «Орланы» используют в нескольких вариантах. Эти беспилотники входят в состав комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РБ-341В «Леер-3», который позволяет отслеживать до 2000 абонентов сотовой связи.

Эванс подчеркивает, что аппараты «Орлан-10» обеспечивают поддержку сил на марше, выполняют разведывательные задачи, а также используются для корректировки артиллерийского огня. «Орлан-10» также обеспечивают подсветку целей для управляемых снарядов «Краснополь».

Еще одной ключевой задачей российских беспилотников стала координация ракетных ударов в реальном времени. Автор материала отмечает, что это позволяет увеличить скорость реагирования и точность ракетных ударов.

В сентябре 2021 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что у Вооруженных сил России есть все типы беспилотников.

Армия,Юрий Борисов,
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