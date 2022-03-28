Военкор рассказал о причинах приостановки движения российских войск в Донбассе

«Войска двигаются. Пауза определённая была, было снижение интенсивности движения вперёд в связи со многими факторами: с пополнением войск, с введением новых командиров взамен погибших и раненных, с набирающей опытом братией резервистов, потому что резервисты более активно участвуют в боевых действиях. Им доверяется всё больше ответственности на линии фронта. Двигаться вперёд нельзя всё время, мы профессионалы — месяц отработали, можно привести себя в порядок. Снижаются потери. В Мариуполе сегодня войска значительно продвинулись на левом берегу. Рассечена на левом берегу группировка обороняющихся в городе».