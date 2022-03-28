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41 минуту назад

Военкор рассказал о причинах приостановки движения российских войск в Донбассе

Говорит МоскваГоворит Москваиещё 1

После месяца боёв ВС РФ восстанавливают силы.

Военкор рассказал о причинах приостановки движения российских войск в Донбассе
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

Наступление продолжается, российская армия добилась успехов в Мариуполе, сказал радиостанции «Говорит Москва» Александр Сладков.

«Войска двигаются. Пауза определённая была, было снижение интенсивности движения вперёд в связи со многими факторами: с пополнением войск, с введением новых командиров взамен погибших и раненных, с набирающей опытом братией резервистов, потому что резервисты более активно участвуют в боевых действиях. Им доверяется всё больше ответственности на линии фронта. Двигаться вперёд нельзя всё время, мы профессионалы — месяц отработали, можно привести себя в порядок. Снижаются потери. В Мариуполе сегодня войска значительно продвинулись на левом берегу. Рассечена на левом берегу группировка обороняющихся в городе».

Возобновились обстрелы Донбасса, находящиеся под угрозой окружения силы ВСУ перед отходом наносят удары по жилым кварталам, сообщил Сладков.

«Донбасс обстреливают. Сегодня просто варварски обстреляли Киевский район и территорию города, прилегающую к аэропорту. Это ужасно, враг мечется по своей клетке, которую ему создали в районе Песок, Красноармейска, Авдеевки. Враг понимает, что скоро его уничтожат, поэтому напоследок наносит урон».

Сегодня в Минобороны сообщили о выходе российских войск к южным окраинам Новосёловки в Донецкой области. За минувшие сутки группировка вклинилась на 2 км вглубь обороны 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Как рассказал на утреннем брифинге представитель ведомства Игорь Конашенков, за минувшие сутки российские войска сбили в воздухе пять ракет РСЗО «Смерч» в районе аэродрома Чернобаевка в Херсонской области. За вчерашний день оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нашей страны поразили 36 военных объектов Украины.

Армия,Игорь Конашенков,Александр Сладков,Верховный суд,
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