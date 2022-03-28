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1 час назад

Власти ДНР сообщили о продолжающихся боях в центре Мариуполя

Российская ГазетаРоссийская Газета

Бои между силами ДНР и представителями украинских военных продолжаются в центральной части Мариуполя. Соответствующее заявление сделал представитель милиции республики Эдуард Басурин.

"Окраины Мариуполя полностью под нашим контролем"
Фото: ТАССТАСС

"Окраины Мариуполя полностью под нашим контролем, в центральной части еще идут бои", - заявил Басурин во время выступления на Первом канале.

Представитель республики отметил, что военные ДНР проводят тщательную проверку захваченных территорий в связи с тем, что представители ВСУ использовали мины.

"Мы находимся на переломном этапе"

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале проведения спецоперации на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация страны. В ответ на это страны Запада приняли несколько пакетов санкций в отношении России.

Армия,Эдуард Басурин,Владимир Путин,Первый канал,
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