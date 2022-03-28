Бои между силами ДНР и представителями украинских военных продолжаются в центральной части Мариуполя . Соответствующее заявление сделал представитель милиции республики Эдуард Басурин .

"Окраины Мариуполя полностью под нашим контролем, в центральной части еще идут бои", - заявил Басурин во время выступления на Первом канале .

Представитель республики отметил, что военные ДНР проводят тщательную проверку захваченных территорий в связи с тем, что представители ВСУ использовали мины.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале проведения спецоперации на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация страны. В ответ на это страны Запада приняли несколько пакетов санкций в отношении России.