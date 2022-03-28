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44 минуты назад

ВС РФ уничтожили 1713 украинских танков и других боевых бронированных машин

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В Минобороны России заявили о 1713 уничтоженных украинских танков и другие боевых бронированных машин. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Обнародованы новые данные от МО РФ об уничтоженной украинской технике
Фото: ТАССТАСС

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 308 беспилотных летательных аппаратов, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1557 единиц специальной военной автомобильной техники», - сообщил Конашенков.

Кроме этого, официальный представитель Минобороны России рассказал об успехах российских ракетчиков и оперативно-тактической авиации - их усилиями за сутки 27 марта было поражено 36 военных объектов Украины за сутки.

Также Игорь Конашенков заявил о 19 уничтоженных украинских беспилотниках за сутки.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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