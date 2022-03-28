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2 часа назад

Минобороны России заявило о 19 уничтоженных украинских беспилотниках за сутки

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Обнародованы новые данные от МО РФ об уничтоженной украинской технике
Фото: ТАССТАСС

В Минобороны России заявили о 19 уничтоженных украинских беспилотниках за сутки. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«За сутки уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Капитоновка, Пришиб, Андреевка, Балаклея, Булгаково, Безымяное, Городня, Згуровка, Красногорловка, Мандрыкино, Мариуполь, Термаховка, Толкачи, Чернобаевка, Яковлевка», - сказал Конашенков.

Также, по его словам, Вооруженные силы России за все время спецоперации успели уничтожить 1713 украинских танков и других боевых бронированных машин.

А оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ВС РФ поразили 36 военных украинских объектов за сутки. В их число входят два склада ГСМ, три склада боеприпасов, установка реактивной системы залпового огня, два ЗРК, два пункта управления, а также 23 района сосредоточения украинской боевой техники.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

Армия,Игорь Конашенков,Николай Баранов,Верховный суд,Минобороны России,
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