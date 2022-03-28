Обнародованы новые данные от МО РФ об уничтоженной украинской технике

Фото: ТАСС ТАСС

В Минобороны России заявили о 19 уничтоженных украинских беспилотниках за сутки. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«За сутки уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Капитоновка, Пришиб, Андреевка, Балаклея, Булгаково, Безымяное, Городня, Згуровка, Красногорловка, Мандрыкино, Мариуполь, Термаховка, Толкачи, Чернобаевка, Яковлевка», - сказал Конашенков.

Также, по его словам, Вооруженные силы России за все время спецоперации успели уничтожить 1713 украинских танков и других боевых бронированных машин.

А оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ВС РФ поразили 36 военных украинских объектов за сутки. В их число входят два склада ГСМ, три склада боеприпасов, установка реактивной системы залпового огня, два ЗРК, два пункта управления, а также 23 района сосредоточения украинской боевой техники.