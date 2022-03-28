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44 минуты назад

В Минобороны сообщили о выходе российских войск к южным окраинам Новосёловки

Говорит МоскваГоворит Москва

За минувшие сутки группировка вклинилась на 2 км вглубь обороны 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В Минобороны сообщили о выходе российских войск к южным окраинам Новосёловки
Фото: ТАССТАСС

Как рассказал на утреннем брифинге представитель ведомства Игорь Конашенков, с начала спецоперации были уничтожены 308 украинских беспилотников, 1 713 танков и 170 установок реактивных систем залпового огня.

По его словам, за минувшие сутки российские войска сбили в воздухе пять ракет РСЗО «Смерч» в районе аэродрома Чернобаевка в Херсонской области. За вчерашний день оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нашей страны поразили 36 военных объектов Украины.

Армия,Игорь Конашенков,
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