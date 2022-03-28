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49 минут назад

Оперативно-тактическая авиация и ракетчики ВС РФ поразили 36 военных объектов Украины за сутки

ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска Вооруженных сил России поразили за сутки 27 марта 36 военных объектов Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

За минувшие сутки поражено 36 военных объектов ВСУ
Фото: Минобороны РоссииМинобороны России

«Среди них: два пункта управления, два зенитных ракетных комплекса, одна установка реактивной системы залпового огня, три склада боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов и 23 района сосредоточения украинской боевой техники», - заметил Конашенков.

Также он заявил о том, что авиация и ПВО ВС РФ сбили четыре украинских самолета Су-24 в небе над Черниговской областью. Из них два были сбиты в районе населенного пункта Репки, а еще два - в районе Городня.

Армия,Игорь Конашенков,Николай Баранов,Верховный суд,Минобороны России,
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