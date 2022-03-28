За минувшие сутки поражено 36 военных объектов ВСУ

«Среди них: два пункта управления, два зенитных ракетных комплекса, одна установка реактивной системы залпового огня, три склада боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов и 23 района сосредоточения украинской боевой техники», - заметил Конашенков.

Также он заявил о том, что авиация и ПВО ВС РФ сбили четыре украинских самолета Су-24 в небе над Черниговской областью. Из них два были сбиты в районе населенного пункта Репки, а еще два - в районе Городня.