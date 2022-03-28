ВКС РФ за сутки сбили пять самолетов украинских ВВС

Авиация и средства ПВО ВКС РФ за сутки сбили четыре украинских фронтовых бомбардировщика Су-24 и истребитель Су-27. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, четыре самолета Су-24 были сбиты над Черниговской областью. Два из них в районе поселка Репка, еще два - в районе села Городня.