Китайцы осудили видео с издевательствами над пленными из России

Видеоролик с издевательствами украинских военных над российскими военнопленными спровоцировал большое количество неодобрительных комментариев от пользователей китайской социальной сети Weibo.

Фото: gur.gov.ua gur.gov.ua

Человек, опубликовавший видео, утверждает, что на нем запечатлены действия украинских военных в отношении военнослужащих РФ, а также ЛНР и ДНР. Место и время съемки не уточняются.

За несколько часов после публикации под записью набралось более тысячи комментариев. Большинство пользователей осуждают действия ВСУ и называют подобное поведение «нацистским».

«Это поведение нацистов, после этого еще говорят, что на Украине нет нацистов»; «А как же Женевская конвенция?»; «Это военное преступление», — передает комментарии пользователей РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.