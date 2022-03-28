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30 минут назад

Британский флот доставил в Эстонию снабжение для сил НАТО

Lenta.ruLenta.ru

Корабли ВМС Великобритании доставили необходимое снабжение группировке НАТО в Эстонии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительственной информации Соединенного Королевства.

Британский флот доставил в Эстонию снабжение для сил НАТО
Фото: WikipediaWikipedia

В частности, два британских фрегата доставили группировке НАТО в Эстонии боеприпасы, военную технику и амуницию, говорится в тексте. Силы альянса в прибалтийской республике представлены солдатами из Великобритании и Дании, причем в феврале страна удвоила число своих военнослужащих на территории Эстонии.

Операцию по снабжению прокомментировал командующий Объединенными экспедиционными силами (UK Joint Expeditionary Force, JEF) Джим Моррис.

«Эта активность флота в Балтийском море является рутинным делом для Объединенных сил в одной из географических областей наших принципиальных интересов», — высказался Моррис.

Он добавил, что в условиях «продемонстрированной Россией агрессии» свобода навигации на Балтике стала особенно важным вопросом.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала руководство НАТО разработать «конкретные планы обороны» восточного фланга альянса.

Армия,Оружие,Кая Каллас,
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