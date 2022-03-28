Британский флот доставил в Эстонию снабжение для сил НАТО

В частности, два британских фрегата доставили группировке НАТО в Эстонии боеприпасы, военную технику и амуницию, говорится в тексте. Силы альянса в прибалтийской республике представлены солдатами из Великобритании и Дании, причем в феврале страна удвоила число своих военнослужащих на территории Эстонии.