МО РФ: подразделения ВДВ совершили марш в Киевской области с преодолением водной преграды

"В данный момент совершили марш, преодолели водные преграды, заняли оборону. Сбили два летательных аппарата. Один из них оказался боевой, второй - разведчик. Коллектив нашей боевой машины слаженный, все опытные, не первый год в армии, каждый знает свою задачу и задачи своего товарища", - цитирует ведомство командира боевой машины Алексея.