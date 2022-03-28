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4 часа назад

МО РФ: подразделения ВДВ совершили марш в Киевской области с преодолением водной преграды

ТАССТАССиещё 2

Подразделения Воздушно-десантных войск совершили марш в Киевской области с преодолением водной преграды, сообщили в понедельник в Минобороны РФ с представлением видеозаписи марша.

МО РФ: подразделения ВДВ совершили марш в Киевской области с преодолением водной преграды
Фото: ТАССТАСС

"Подразделения Воздушно-десантных войск совершили марш в Киевской области с преодолением водной преграды, в ходе которого обнаружили и уничтожили беспилотники противника", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, личный состав в ходе совершения марша преодолел водную преграду по наведенному понтонному мосту и продолжил движение в назначенный район. Во время движения радиолокационной станцией мобильного зенитного ракетного комплекса ВДВ "Стрела" были обнаружены разведывательный и боевой беспилотные летательные аппараты (БЛА) националистов, по которым было применено огневое воздействие. Все цели были уничтожены.

"В данный момент совершили марш, преодолели водные преграды, заняли оборону. Сбили два летательных аппарата. Один из них оказался боевой, второй - разведчик. Коллектив нашей боевой машины слаженный, все опытные, не первый год в армии, каждый знает свою задачу и задачи своего товарища", - цитирует ведомство командира боевой машины Алексея.

Помимо этого Минобороны продемонстрировало развертывание мобильного комплекса связи. Военные связисты Воздушно-десантных войск уже более месяца круглосуточно обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и подразделениями ВДВ.

Армия,Минобороны России,
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