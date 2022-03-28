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35 минут назад

Американский журналист: США "накачивали" Украину оружием с 2014 года

Елена Прошина

США с 2014 года поставляли оружие на Украину и усиливали свое влияние на территории страны. Они фактически проводили расширение НАТО, но при этом не включали государство в состав Североатлантического альянса. Об этом заявил американский журналист Гленн Гринвальд в своем блоге, сообщает ТАСС.

Американский журналист: США "накачивали" Украину оружием с 2014 года
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По его словам, политики и СМИ США долгое время старались очернить образ России. В это же время они обвиняли своих политических оппонентов, которые выступали за дипломатический подход к решению вопросов, касающихся Украины, в «недостатке патриотизма и лояльности», а также в пророссийских настроениях.

Автор сообщения подчеркнул, что дискуссия по вопросу «значительного вмешательства США» в политику Украины после 2014 года была наиболее табуированной. По его словам, США влияли на украинских политиков, организовали поставки вооружения и процесс размещения на территории государства разведчиков и военных инструкторов.

Гринвальд считает, что политика США таким образом привела к «расширению НАТО» без фактического членства Украины в рядах организации.

«США, по определению, ведут гибридную войну против России, используя Украину в качестве инструмента, с целью не остановить, а продлить боевые действия», — заявил он.

Журналист подчеркнул, что президент США Джо Байден может довести эту ситуацию до прямого военного конфликта двух ядерных держав.

Армия,Гленн Гринвальд,Джозеф Байден,НАТО,
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