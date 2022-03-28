Политолог рассказал о планах Вашингтона устроить «две волны крови»

Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что сначала США сверли легитимное правительство Украины и установили вместо него своих людей, а теперь планируют до последнего поддерживать военное противостояние Киева с Москвой, устроив при этом «две волны крови».

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«НАТО будет максимально поддерживать террористический режим Зеленского и будет делать все, чтобы Россия захлебнулась в двух волнах крови — крови русского солдата и крови мирного населения. Им нужно, чтобы было убито как можно больше мирных граждан Украины, а потом обвинить в этом Россию, назвав ее военным преступником», — заявил политолог.

По его словам, воюющие на стороне Киева неонацистские подразделения воюют так, что совершенно не щадят мирных жителей, беря их в заложники и всячески подставляя под удар при необходимости и без нее. Марков отметил, что России необходимо как можно скорее завершить военную спецоперацию, пока Украина не обзавелась новым вооружением, которым их продолжает снабжать НАТО.