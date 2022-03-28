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49 минут назад

Корабли НАТО привезли военную технику в Эстонию

Свободная прессаСвободная прессаиещё 1

Корабли Североатлантического альянса доставили в Эстонию груз военной техники. Она предназначена для усиления британской группировки в Прибалтике.

Корабли НАТО привезли военную технику в Эстонию
Фото: ReutersReuters

«Суда Королевского флота присоединились к кораблям, самолетам и военнослужащим шести государств Объединенных экспедиционных сил (JEF) для оказания поддержки НАТО и укрепления безопасности в Балтийском море. Корабли Northumberland и Richmond присоединились к датскому фрегату Niels Juel и военным кораблям из Швеции, Эстонии, Латвии и Литвы для морского патрулирования в этом стратегически важном регионе», – сообщает министерство обороны Великобритании.

В ведомстве уточнили, что техника доставлялась на датских судах под конвоем кораблей НАТО.

Ранее «СП» писала о том, что отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман заявил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией.

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