Корабли НАТО привезли военную технику в Эстонию

«Суда Королевского флота присоединились к кораблям, самолетам и военнослужащим шести государств Объединенных экспедиционных сил (JEF) для оказания поддержки НАТО и укрепления безопасности в Балтийском море. Корабли Northumberland и Richmond присоединились к датскому фрегату Niels Juel и военным кораблям из Швеции, Эстонии, Латвии и Литвы для морского патрулирования в этом стратегически важном регионе», – сообщает министерство обороны Великобритании.